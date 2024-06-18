Draguş fırtınası!

Her turnuvadaülke beklenir. Favoriler bir kenara yazılır bir de patlama yapacak ülkeler seçilir. Birçokları için bu ülkeolarak akıllara yazılmıştı. Bu temenni karşılıksız çıktı. Romanya Teknik Direktörü Iordanescu,Morutan'ı sakatlığına rağmen kadroda isteyen ve onun formasını giyen kaptan Stanciu, attığı golle Romanya efsanesi Hagi'ye selam yolladı. Ukrayna'nın %71 topla oynama istatistiğine, kullandığı 13 şuta bakanın yanıldığı maçta sadece 2 şut kaleyi buldu.Son dönemde büyük turnuvaların gerisinde kalan Romanya, yeniden arenaya döndü!