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Giriş Tarihi: 18.6.2024

Draguş fırtınası!

SUAT UMURHAN
Draguş fırtınası!

Trabzonspor’un yeni forveti 1 gol-1 asistle yıldızlaştı. Romanya, %29 topla oynama oranıyla bitirdiği maçta Ukrayna’yı devirdi

Her turnuvada 'sürpriz' ülke beklenir. Favoriler bir kenara yazılır bir de patlama yapacak ülkeler seçilir. Birçokları için bu ülke Ukrayna olarak akıllara yazılmıştı. Bu temenni karşılıksız çıktı. Romanya Teknik Direktörü Iordanescu, kendi yarı sahasına yerleşip alan daraltmayı başarırken Ukrayna'nın yıldızlarını da savunması arasında eritti. Morutan'ı sakatlığına rağmen kadroda isteyen ve onun formasını giyen kaptan Stanciu, attığı golle Romanya efsanesi Hagi'ye selam yolladı. Ukrayna'nın %71 topla oynama istatistiğine, kullandığı 13 şuta bakanın yanıldığı maçta sadece 2 şut kaleyi buldu. Ukrayna 516, Romanya ise sadece 171 pas yaptı. Topu rakibe bırakıp oynamanın net örneğini gösteren Romanya, R.Marin ile golü bulup rahatlarken Draguş ile farka gitti. Son dönemde büyük turnuvaların gerisinde kalan Romanya, yeniden arenaya döndü!
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Draguş fırtınası!
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