Draguş fırtınası!

Her turnuvada 'sürpriz'
ülke beklenir. Favoriler bir kenara yazılır bir de patlama yapacak ülkeler seçilir. Birçokları için bu ülke Ukrayna
olarak akıllara yazılmıştı. Bu temenni karşılıksız çıktı. Romanya Teknik Direktörü Iordanescu, kendi yarı sahasına yerleşip alan daraltmayı başarırken Ukrayna'nın yıldızlarını da savunması arasında eritti.
Morutan'ı sakatlığına rağmen kadroda isteyen ve onun formasını giyen kaptan Stanciu, attığı golle Romanya efsanesi Hagi'ye selam yolladı. Ukrayna'nın %71 topla oynama istatistiğine, kullandığı 13 şuta bakanın yanıldığı maçta sadece 2 şut kaleyi buldu. Ukrayna 516, Romanya ise sadece 171 pas yaptı. Topu rakibe bırakıp oynamanın net örneğini gösteren Romanya, R.Marin ile golü bulup rahatlarken Draguş ile farka gitti.
Son dönemde büyük turnuvaların gerisinde kalan Romanya, yeniden arenaya döndü!