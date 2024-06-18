Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Fenerbahçe Ali Koç'un yanı sıra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Bayramlaşmanın ardından konuşma yapan Kızılhan, "Fenerbahçeli milli yüzücülerden Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Gizem Güvenç ile milli sporcu Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 serbest kadın bayrak takımımız; Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde ilk kazandığı Avrupa Şampiyonası madalyası oldu. Milli takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında maça çıkacak. Onlara da başarılar diliyorum" dedi.Ardından söz alan Şekip Mosturoğlu ise, "Birlik ve beraberliğimizi sürdürerek bu sezon şampiyon biz olacağız. Fenerbahçe olarak başarılı bir sezon geçirdik. Eksik olan futbolda kupalarımızdı. Mourinho ile artık Fenerbahçe'nin çağı başlayacak" ifadelerini kullandı.