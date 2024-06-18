İspanyol boğası Kerem!

Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutma kararı alan G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu'nun satılma ihtimali ağırlık kazandı. Sezon içinde taraftarın acımasız eleştirilerinden bunalan Kerem, ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı ve yeni menajeri de milli oyuncu adına görüşmelerde bulundu. Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldiği ortaya çıktı.A Milli Takım'la EURO-2024'te boy gösterecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu, son kararını turnuva sonrasına bıraktı. Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad olacağı tahmin ediliyor. Başarılı kanada transferi konusunda kolaylık göstermesi beklenen sarıkırmızılılar,gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazırlanan G.Saray'ın B Planı hazır:. Yerli havuzunda Kerem'e alternatif olarak görülen Oğuz'a, Ajax başta olmak üzere birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Oyuncu ise G.Saray'a gelmeye çok istekli. Kerem ile menajeri ortak olan Oğuz Aydın için Alanyaspor 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.G.Sarayüyesi olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, AS gazetesine röportaj verdi. Antrenörlüğe nokta koyduğunda başkanlığa aday olacağını söyleyen Ataman, "Ben büyük bir futbol hayranıyım. Ben G.Saray'lıyım. Ve şimdi size anlatacaklarım şaka değil. Yedek kulübesindeki kariyerimi sonlandırdığımda G.Saray futbol takımı başkanlığına aday olacağım" dedi.