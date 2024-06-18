Mbappe’nin varlığı yetti!

Fransa aslında tek golle kazandı ama ikinci yarıda bayağı net fırsatlar kaçırdılar. İlk yarıda korakor bir mücadele izledik. Avusturya, güçlü rakibine karşı tempolu ve temaslı oynayarak onların aksiyon devamlılığını bozdu.Ondan sonra da Avusturya şanssız bir gol yedi. Mbappe'nin sıfırdan kestiği topta iki Avusturyalı oyuncu yan yanayken, biri kendi kalesine dokunuverdi. İkinci yarı Fransa, rakibinin daha çok üstüne geleceğini bilerek oyunu geride kabul eder gibi göründü. Ama pozisyonlara giren, risk alan, rakibi karşısında Fransa'ydı. Mbappe'nin kaçırdığı çok netti. Avusturya ise oyunu karşı alana yıkıp rakiplerini tehdit etse de pozisyon bulamadı.Yaşı bir hayli ilerleyen ve Arabistan'da oynayan Kante'nin performansı ise gerçekten takdir edilmeye değerdi. Bence Fransa, gücüyle bu şampiyonanın da favorisi. Adam eksilten forvetleri var. Atletik yapılı oyunculara sahipler.Hollanda-Avusturya karşılaşmasının, seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum.