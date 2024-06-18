Samsunspor’da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma törenine Samsunspor Futbol Kulübü İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Futbol Kulübü Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, TFF Bölge Müdürü Haluk Tan, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Samsunspor Kulübü yönetimi, Samsunspor divan kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Samsunspor İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır, "Samsunspor adına hepinizin bayramını kutlarım. İnşallah böyle nice bayramları Süper Lig'de olarak hep beraber kutlarız" dedi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.