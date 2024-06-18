Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: West Ham United, Oosterwolde için harekete geçiyor
Giriş Tarihi: 18.6.2024 11:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: West Ham United, Oosterwolde için harekete geçiyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: West Ham United, Oosterwolde için harekete geçiyor

West Ham United, Jayden Oosterwolde için düğmeye bastı. İngilizler, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'dan ucuza göndermeyi düşünmediği Hollandalı oyuncu için resmi teklif yapacak.

Premier Lig takımlarından West Ham United, uzun süredir takip altında tuttuğu Jayden Oosterwolde'nin transferi için düğmeye basıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Olağanüstü bir teklif olmazsa satmayı düşünmüyoruz" dediği Hollandalı sol beki çok isteyen İngiliz ekibi, önümüzdeki hafta Sarı-Lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacak.

Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon Euro'nun altında herhangi bir rakama masaya oturmayı düşünmüyor. Öte yandan Napoli yerel basınından Calcionapoli, Fenerbahçe'nin Jayden'ın takımdan ayrılması durumunda Napoli'den Mario Rui'yi alacağını yazdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: West Ham United, Oosterwolde için harekete geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA