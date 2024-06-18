SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Draguş formayı çoktan giydi

Geçen sezon Gaziantep FK'da forma giyen ve dün Romanya Milli Takımı ile EURO 2024'te ilk golünü atan Denis Draguş, Trabzonspor'a transfer oldu. Yönetimin uzun uğraşlar sonrası bonservisi için Standard Liege ile anlaşma sağladığı Rumen golcünün Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna maçında 1 gol, 1 asistle yaptığı iyi başlangıç, taraftarlar arasında "Transferi zora girdi" yorumlarına neden oldu.