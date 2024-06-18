SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Draguş formayı çoktan giydi

Geçen sezon Gaziantep FK'da forma giyen ve dün Romanya Milli Takımı ile EURO 2024'te ilk golünü atan Denis Draguş, Trabzonspor'a transfer oldu. Yönetimin uzun uğraşlar sonrası bonservisi için Standard Liege ile anlaşma sağladığı Rumen golcünün Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna maçında 1 gol, 1 asistle yaptığı iyi başlangıç, taraftarlar arasında "Transferi zora girdi" yorumlarına neden oldu.
1.7 MİLYON EURO
Bunun üzerine kulüp kaynaklarından edinilen bilgiyle 24 yaşındaki santrforun Bordo-Mavili formayla verdiği fotoğraf karesi, camiayı rahatlattı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Draguş, EURO 2024'ün hemen ardından resmen Trabzonsporlu olacak ve takıma katılacak. Karadeniz ekibinin, başarılı futbolcu için 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek, performansa bağlı bonuslarla bu rakam 2.2 milyon Euro'ya ulaşabilecek.