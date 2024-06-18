Takım oyunu, yıldızları söndürdü!

Yeniden yapılanan Belçika Milli Takımı, maalesef heybetini kaybetmiş. Debast hariç tüm oyuncuları yurt dışında oynayan Belçika'nın futbolcuları, birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanamadıkları için Slovakya'ya karşı üstünlük kuramadı. Gol ayağı olarak sadece Lukaku'ya kalmak yeterli olmadı.
Fenerbahçe'de yedek kalmasına rağmen iyi bir sezon geçiren, özellikle Avrupa'da attığı gollerle ön plana çıkan Batshuayi'yi kadroya almamak hataydı.
Lukaku-Batshuayi ikili forvet olarak görev yapardı. Belçika kaybederken Lukaku ilk yarı net pozisyonları harcadı. Arsenal'in yıldızı Trossard'ın iki net pozisyonda Lukaku'ya pas vermeyip kendisinin şut atması egoistlikti. Belçika gibi Kucka dışında tüm oyuncuları dışarıda oynayan Slovakya, müthiş bir mücadele ortaya koydu,
kaleci Dubravka da kurtarışlarıyla devleşti. De Bruyne'nin hırsı, çalışkanlığı yenilgiyi önleyemedi ve Belçika, Mertens
gibi bir oyun liderini fazlasıyla aradı.
MELER'IN MAÇINDA 2 GOL VAR'A TAKILDI
Belçika-Slovakya maçında Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler, iki kez VAR sebebiyle kararını değiştirdi. 56'da Lukaku'nun golünü VAR'dan gelen uyarıyla iptal etti. 86'da yine Lukaku'nun golü VAR'dan döndü.