Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetini değerlendirdi: "Çok mutluyuz"

Montella, "Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ENES VE OZAN'A ARMAĞAN OLSUN"

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen." dedi.

"GOLE BAKINCA..."

Vincenzo Montella, "Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gole attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz." diye konuştu.

