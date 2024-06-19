Doğum gününde galibiyet alarak 50. yaşına mutlu giren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, turnuvaya 3 puanla başlamanın önemli olduğuna dikkat çekti. Zor bir maç olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Çok mutluyuz. Bugün tesadüfler birleşti. Hem bayramdı hem benim doğum günümdü hem de galibiyet alındı.Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Hayatımda aldığım en güzel hediye onlardan geldi.Taraftarlarımız da bizi hep destekliyor ve bu bizi daha güçlü kılıyor" şeklinde konuştu.G.Saray'da sol-sağ bek, solsağ kanat ve santrforda oynayan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da da joker oldu. Gürcistan karşısında maça ileri uçta başlayan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra sağ kanada geçti. Zaman zaman savunmaya da yardıma gelen Barış Alper, sahada basmadık yer bırakmadı.İlk 11'de olması eleştirilen Samet Akaydın, 90 dakika boyunca yerinde hamleleri ve mücadelesiyle alkışları topladı. Partneri Abdülkerim ile savunmada Gürcü oyuncuları durduran milli stoper, girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken hava topu (4'te 4) kaybetmedi. Ay-Yıldızlılar'ın en çok top uzaklaştıran (6) ve atak kesen ismi olan Samet, son anlarda 1 pozisyonu çizgiden çıkarırken birinde de bariz golü engelledi.Attığı golle maçı bitiren Kerem Aktürkoğlu, turnuvaya çok güzel başladıklarını belirterek, "Bunu hayal ediyorduk. Şimdi devamını getirmeliyiz" dedi. Kerem, röportaj sırasında yanına gelen Arda Güler için de, "Topu ayağına alınca hepimiz 'Gol' dedik zaten. Maşallah, maşallah" yorumunu yaptı.