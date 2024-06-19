EURO 2024 A Grubu’nda ikinci maçlar tamamlandı

Turnuvada A Grubu'nda ikinci müsabakalarda Almanya ile Macaristan, İskoçya ile de İsviçre karşı karşıya geldi.

Grubun ikinci maçında ev sahibi Almanya, Stuttgart Arena'da Macaristan'ı Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Almanlar, ilk maçta da İskoçya'yı 5-1 ile geçmişti. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Almanya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta diğer maçta ise İskoçya ile İsviçre, Köln Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre avantajını korumayı bildi. İlk maçta Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçya ise ilk puanını İsviçre karşısında elde etti.

PUAN DURUMU

A Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç G B M A Y Av. Puan Almanya 2 2 0 0 7 1 6 6 İsviçre 2 1 1 0 4 2 2 4 İskoçya 2 0 1 1 2 6 -4 1 Macaristan 2 0 0 2 1 5 -4 0

ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI

A Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

23 Haziran Pazar:

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

22.00 İskoçya Macaristan (Stuttgart Arena)