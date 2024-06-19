EURO 2024'te grup maçları "ilkler ve enler" ile başladı

Tecrübeli oyuncu, futbolseverlerin aklında maçlarda giydiği gri eşofmanlıyla yer eden Macar kaleci Gabor Kiraly'nin 40 yaş 86 günlük rekorunu kırdı.

12 MAÇTA 34 GOL

EURO 2024'te şu ana kadar 6 grupta 12 maç oynandı. Takımlar, bu karşılaşmalarda 34 kez fileleri havalandırdı. Maç başına 2,84 gol ortalaması yakalanan turnuvada her 32 dakikada bir gol sevinci yaşandı.

İskoçya'ya 5 gol atan Almanya, ilk maçlar sonunda en golcü takım olarak göze çarptı.

EN FAZLA BİLET TALEP EDİLEN TURNUVA

EURO 2024, 50 milyondan fazla taleple organizasyon tarihinin en fazla bilet başvurusu yapılan turnuvası oldu. Turnuvadaki 2,7 milyon biletin yaklaşık 2,3 milyonluk kısmı, genel satışa ve takım taraftarlarına sunuldu.