Forvette rota Örümcek Adam

Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Takımdan ayrılacak oyuncuların yanı sıra 49 yaşındaki hoca, yönetime Hollanda'dan tanıdığı ve kefil olduğu Sheraldo Becker ismini verdi.Beşiktaş'ın 29 yaşındaki golcüyü bonservisle kadrosuna katmak adına resmi teklif yaptığı öğrenildi.Union Berlin'den devre arasında transfer olduğu Real Sociedad'ta geride kalan sezonda 18 karşılaşmaya çıkan Sheraldo Becker, 3 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.Siyah-beyazlıların geçen sezon başında Liverpool'dan bedelsiz transfer ettiği Alex Oxlade-Chamberlain, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Gönderilecekler listesinde olan 30 yaşındaki orta sahaya ülkesi İngiltere'den talipler var. Southampton, Sheffield United ve Fulham kulüplerinin, İngiliz oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle oynadı.