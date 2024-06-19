Hojbjerg dudak uçuklatıyor

SABAH Spor'un üç gün önce manşetine taşıdığı, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Pierre-Emile Hojbjerg transferinde hem oyuncu cephesinde hem de kulüp bazında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibine Hojbjerg'in bonservisini sordu ve 10 milyon Euro (350 milyon TL) cevabını aldı.Şu aşamada Galatasaray'a maliyeti 30 milyon Euro'yu bulan Hojbjerg'in maddi şartları aşağı çekilmeye çalışılıyor.2 Temmuz'da lansmanı yapılacak yeni sezon formaları üç kategoriye ayrıldı. Futbolcuların giydiği özel üretim formalar, 6 bin TL'den satışa sunulacak.