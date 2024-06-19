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Giriş Tarihi: 19.6.2024

Hojbjerg dudak uçuklatıyor

MEHMET ÖZCAN
Hojbjerg dudak uçuklatıyor

Nabız yoklayan G.Saray’dan, Tottenham 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız oyuncu için 10 milyon Euro bonservis istedi. 28 yaşındaki futbolcu ise sezonluk 5 milyon Euro’dan 4 yıllık kontrat talep etti. Yönetim fiyat indirmeye çalışıyor

SABAH Spor'un üç gün önce manşetine taşıdığı, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Pierre-Emile Hojbjerg transferinde hem oyuncu cephesinde hem de kulüp bazında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... Tottenham'dan geçen sezon Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibine Hojbjerg'in bonservisini sordu ve 10 milyon Euro (350 milyon TL) cevabını aldı. 28 yaşındaki Danimarkalı ön libero ise kariyerine Türkiye'de devam etmesi halinde sezon başına 5 milyon Euro'dan (175 milyon TL) 4 yıllık sözleşme beklentisinde.

VİCTOR NELSSON'A GALATASARAY'I SORDU
Şu aşamada Galatasaray'a maliyeti 30 milyon Euro'yu bulan Hojbjerg'in maddi şartları aşağı çekilmeye çalışılıyor. Tottenham'la 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan yıldız oyuncu, milli takımdan arkadaşı Nelsson'dan bilgiler aldı. Hojbjerg nihai kararını 2024 Avrupa Şamipyonası sonrasında verecek.

FORMALARDA DAMPİNG! TARAFTARA YARI FİYATINA
2 Temmuz'da lansmanı yapılacak yeni sezon formaları üç kategoriye ayrıldı. Futbolcuların giydiği özel üretim formalar, 6 bin TL'den satışa sunulacak. Taraftarlar için bin 500 ve 3 bin TL'ye satın alınacak iki ayrı kalitede daha forma hazırlandı ve GS Store mağazalarında yerini alacak.
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Hojbjerg dudak uçuklatıyor
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