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Giriş Tarihi: 19.6.2024 22:24

Jose Mourinho, Samandıra'da işbaşı yapıyor!

Jose Mourinho, Samandıra’da işbaşı yapıyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, perşembe günü Samandıra'da işbaşı yapacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, perşembe günü Samandıra'da işbaşı yapacak.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Portekizli teknik adam, tesislere gelip çalışmalarını sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran 2024 tarihinde Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.

Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:

6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg

Sarı-Lacivertliler son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.

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Jose Mourinho, Samandıra'da işbaşı yapıyor!
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