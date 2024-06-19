Minik kalplere Trabzonspor formalı bayram jesti

Trabzon'da özellikle köy okullarındaki öğrencilere yüzlerce Trabzonspor forması hediye ederek çocukları mutlu eden Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, bayramda da bordo-mavili minikleri unutmadı. İş insanı Yazıcı, karne ve bayram nedeniyle Haşilina Yalıncak Anaokulu ve Hızırbey Ülkü İlkokulu'nda ana sınıfı ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere, Trabzonspor forması hediye etti. Formaları üzerlerine giyinen çocuklar, "Birhan Emre Yazıcı'ya teşekkür' yazılı pankart açarak, Özkan Meydan'ın 'Yarınlara Güleceğiz'adlı Trabzonspor marşı müziği eşliğinde doyasıya eğlendi.