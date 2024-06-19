Portekiz 90+2’de 3 puanı kopardı

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın yer aldığı F Grubu'ndaki diğer mücadelede Portekiz, 90+2'de bulduğu golle Çekya'yı 2-1 mağlup etti. 39 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı müsabakada Portekiz, ilk yarıda 2 pozisyondan faydalanamadı. İkinci devredeRoberto Martinez'in ekibi şok yaşadı. Ancak 69'da Jota'nın ortasında Mendes'in kafayla indirdiği topu kaleci Stanek çelse de takım arkadaşı Hranac'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 90+2'de ise Conceiçao, Hranac'ın uzaklaştıramadığı topu ağlara yollayıp Portekiz'e 3 puanı getirdi.Maçın tamamında sahada kalan Cristiano Ronaldo, 32 kez topla buluştu. 22 pasının tamamında isabet bulmayı başaran dünya yıldızı, 5 şutunun da üçünde çerçeveyi tutturdu. Ayrıca 5 ikili mücadeleye girdi.