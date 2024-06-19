Portekiz 90+2’de 3 puanı kopardı

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın yer aldığı F Grubu'ndaki diğer mücadelede Portekiz, 90+2'de bulduğu golle Çekya'yı 2-1 mağlup etti. 39 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı müsabakada Portekiz, ilk yarıda 2 pozisyondan faydalanamadı. İkinci devrede Çekya, Provod'un plase vuruşundan gelen golle öne geçerken
Roberto Martinez'in ekibi şok yaşadı. Ancak 69'da Jota'nın ortasında Mendes'in kafayla indirdiği topu kaleci Stanek çelse de takım arkadaşı Hranac'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 90+2'de ise Conceiçao, Hranac'ın uzaklaştıramadığı topu ağlara yollayıp Portekiz'e 3 puanı getirdi.
RONALDO %100 İSABETLE OYNADI
Maçın tamamında sahada kalan Cristiano Ronaldo, 32 kez topla buluştu. 22 pasının tamamında isabet bulmayı başaran dünya yıldızı, 5 şutunun da üçünde çerçeveyi tutturdu. Ayrıca 5 ikili mücadeleye girdi.