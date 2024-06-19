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Giriş Tarihi: 19.6.2024 10:49 Son Güncelleme: 19.6.2024 11:04

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da sürpriz çilek Ndidi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da sürpriz çilek Ndidi

Trabzonspor'un transferde bombayı Leicester City'den ayrılan Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ile patlatmayı planladığı öğrenildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara önemli bir transferi duyurmak için yoğun çaba harcıyor. Bordo-Mavililer, Leicester City forması giyen ve şu an serbest statüde bulunan Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi gündemin ilk sırasına aldı.

İsmi birçok takımla anılan 27 yaşındaki yıldız için pazarlıklar devam ederken futbolcunun yüksek maaş beklentisinin yanı sıra imza parası isteği işi zorlaştırıyor. Pazarlıklarda Trabzonspor'un; Everton, Galatasaray ve Lyon gibi önemli kulüplerle çekiştiği kaydedildi.

Şu anda güncel piyasa değeri 16 milyon Euro gözüken Ndidi'nin kendisiyle ilgilenen takımlar arasında bir seçim yapması ve kararını yakın zaman içinde temsilcisi aracılığıyla iletmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da sürpriz çilek Ndidi
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