SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da sürpriz çilek Ndidi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara önemli bir transferi duyurmak için yoğun çaba harcıyor. Bordo-Mavililer, Leicester City forması giyen ve şu an serbest statüde bulunan Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi gündemin ilk sırasına aldı.

İsmi birçok takımla anılan 27 yaşındaki yıldız için pazarlıklar devam ederken futbolcunun yüksek maaş beklentisinin yanı sıra imza parası isteği işi zorlaştırıyor. Pazarlıklarda Trabzonspor'un; Everton, Galatasaray ve Lyon gibi önemli kulüplerle çekiştiği kaydedildi.

Şu anda güncel piyasa değeri 16 milyon Euro gözüken Ndidi'nin kendisiyle ilgilenen takımlar arasında bir seçim yapması ve kararını yakın zaman içinde temsilcisi aracılığıyla iletmesi bekleniyor.