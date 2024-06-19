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Giriş Tarihi: 19.6.2024 14:10 Son Güncelleme: 19.6.2024 14:39

SON DAKİKA: Trabzonspor'un rakibi belli oldu

SON DAKİKA: Trabzonspor’un rakibi belli oldu

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi saat 14.00'teki kura çekimi sonrası belli oldu. Fırtına, Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda 2. eleme turu kuraları çekildi.

Bu turda Ruzomberok-Tobol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Trabzonspor ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.

Ligde 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) / Trabzonspor
Llapi 1932 (Kosova) - Wisła Krakow (Polonya) / Rapid Wien (Avusturya)
Kilmarnock (İskoçya) / Cercle Brugge (Belçika)
Molde (Norveç) / Silkeborg (Danimarka)
Paksi (Macaristan) - Corvinul Hunedoara (Romanya) / HNK Rijeka (Hırvatistan)
Braga (Portekiz) - Maccabi Petah Tikva (İsrail)
Panathinaikos (Yunanistan) / Botev Plovdiv (Bulgaristan) - NK Maribor (Slovenya)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Zire (Azerbaycan) / Elfsborg (İsveç) - Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un rakibi belli oldu
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