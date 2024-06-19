SON DAKİKA: Trabzonspor’un rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda 2. eleme turu kuraları çekildi.

Bu turda Ruzomberok-Tobol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Trabzonspor ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.

Ligde 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) / Trabzonspor

Llapi 1932 (Kosova) - Wisła Krakow (Polonya) / Rapid Wien (Avusturya)

Kilmarnock (İskoçya) / Cercle Brugge (Belçika)

Molde (Norveç) / Silkeborg (Danimarka)

Paksi (Macaristan) - Corvinul Hunedoara (Romanya) / HNK Rijeka (Hırvatistan)

Braga (Portekiz) - Maccabi Petah Tikva (İsrail)

Panathinaikos (Yunanistan) / Botev Plovdiv (Bulgaristan) - NK Maribor (Slovenya)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Zire (Azerbaycan) / Elfsborg (İsveç) - Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)