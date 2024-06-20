Altın Çocuklar ilk maç sonrası en iyiler arasına girdi!

Gürcistan'ı 3-1 devirerek görkemli bir galibiyet elde eden A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonaları'ndaki açılış maçında ilk kez zafere ulaştı. Dortmund Arena'yı tıklım tıklım dolduran Ay-Yıldızlı taraftarların muhteşem desteğiyle Gürcüler'e sahayı dar eden Bizim Çocuklar, Türkiye'ye çifte bayram yaşattı. Gruplarda ilk maçların sonunda Montella ve öğrencileri, hem defansif hem de ofansif olarak turnuvadaki 24 takım arasında performansıyla öne çıktı.