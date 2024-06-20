Arnavut inadı!

Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kaldı. Laçi'nin golüyle geriye düşen Hırvatistan, 74'te Kramaric'le beraberliği yakaladı. 76'da Klaus Gjasula kendi kalesine gönderdiği topla Arnavutluk'un geriye düşmesine neden oldu. Skora dengeyi getirmek için baskınını artıran Arnavutluk, 90+5Hırvatistan'da Fenerbahçe forması giyen Livakovic, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.