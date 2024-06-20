Batshuayi Aslan oldu!

Ezeli rakipler transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan veİcardi'nin yanına iyi bir golcü isteyen sarıkırmızılı teknik heyet, Belçikalı santrfora 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti. Kanarya ise hem sözleşme süresi hem de yıllık ücrette Galatasaray ile aynı rakamı sunduGalatasaray cephesinin teklifini daha iyi bulan 'Batsman' lakaplı Batshuayi ile anlaşma sağlandı.İngiltere'den de talipleri olan ancak tercihini Türkiye'de kalma yönünde kullanan 30 yaşındaki Belçikalı yıldızı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok beğendiği belirtildi. Başarılı oyuncunun,Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta oynayan Michy Batshuayi, Galatasaray'da da forma giyince bunu gerçekleştiren ilk yabancı futbolcu olacak. Belçikalı yıldız, sarı-lacivertlilerde 75 maçta 44 gol attı. Siyah-beyazlılarda da 2021-22 sezonunda boy gösterirken toplam 42 resmi müsabakaya çıktı. 14 kez fileleri havalandıran Batsman, 3 de asist yaptı. Belçika Milli Takımı'nda EURO 2024 kadrosuna dahil edilmese de daha önce 55 karşılaşmada 27 gol atma başarısı gösterdi.