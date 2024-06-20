Dan Barlaser hamlesi

Trabzonspor, orta saha transferinde İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Dan Barlaser'i de gündemine aldı. İngiltere doğumlu olmasına rağmen Türk statüsünde de oynayabilen 27 yaşındaki merkez orta saha için kulübüne transfer teklifi yapıldı.Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dan Barlaser, Türkiye U16 ve U17 takımlarında forma giydikten sonra İngiltere U18 takımında da görev yapmıştı.Orta sahada Wilfred Ndidi ve Marcelino Nunez gibi önemli isimlerle görüşen Trabzonspor, takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için Dan Barlaser transferine de önem veriyor.Trabzonspor'un yeni transferlerinden Denis Draguş'un menajeri Florin Manea, Romanya basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Manea,Trabzonspor ile sözleşme imzalandığı anda kendisine uzun süre kalacağını düşünmediğimi söyledim" dedi. Manea, Draguş'un Trabzonspor'da yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alacağını, bonuslarla birlikte rakamın 2 milyon Euro'ya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.