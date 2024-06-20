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Giriş Tarihi: 20.6.2024 22:00 Son Güncelleme: 20.6.2024 22:08

EURO 2024'te dev maç! İspanya ile İtalya karşılaşıyor

EURO 2024’te dev maç! İspanya ile İtalya karşılaşıyor

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda İspanya ile İtalya, AufSchalke'de karşı karşıya geliyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Turnuvanın iki favori ülkesi İspanya ile İtalya, AufSchalke'de karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor.

CANLI | İSPANYA 0-0 İTALYA

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca

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EURO 2024'te dev maç! İspanya ile İtalya karşılaşıyor
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