EURO 2024’te dev maç! İspanya ile İtalya karşılaşıyor

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Turnuvanın iki favori ülkesi İspanya ile İtalya, AufSchalke'de karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor.
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca