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Giriş Tarihi: 20.6.2024 20:54 Son Güncelleme: 20.6.2024 20:56

İngiltere ile Danimarka berabere kaldı! Son 16 şansı son maça kaldı

İngiltere ile Danimarka berabere kaldı! Son 16 şansı son maça kaldı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan Danimarka - İngiltere karşılaşmasıyla devam etti. Gollerin ilk yarıda geldiği maçta taraflar 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

EURO 2024'te C grubu müsabakasında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadelede kazanan çıkmadı.

İngiltere, 18. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Morten Hjulmand'ın uzak mesafeden attığı gol 34. dakikada maça eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 2. maç sonunda 4 puanla grubun zirvesinde yer aldı. Danimarka ise 2. maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi.

3. ve son grup maçlarında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile mücadele edecek.

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İngiltere ile Danimarka berabere kaldı! Son 16 şansı son maça kaldı
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