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Giriş Tarihi: 20.6.2024 20:04

Jose Mourinho: Buraya kazanmak için geldim

Jose Mourinho: Buraya kazanmak için geldim

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

Kulübün resmi YouTube hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun, "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim." ifadelerini kullandığı görüldü.

Öte yandan idman saatleri hakkında konuştuğu görülen Mourinho, "Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim. Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam." sözlerini sarf etti.

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Jose Mourinho: Buraya kazanmak için geldim
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