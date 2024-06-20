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Giriş Tarihi: 20.6.2024 16:01 Son Güncelleme: 20.6.2024 16:01

Slovenya ile Sırbistan karşılaşıyor | EURO 2024

Slovenya ile Sırbistan karşılaşıyor | EURO 2024

Euro 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor... C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Slovenya - Sırbistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Euro 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor... C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Slovenya - Sırbistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Slovenya 0-0 Sırbistan | CANLI

SLOVENYA - SIRBİSTAN 11'LERİ

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

SLOVENYA-SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak mücadele saat 16:00'da başladı. Hakem Istvan Kovac'ın yönettiği mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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Slovenya ile Sırbistan karşılaşıyor | EURO 2024
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