Slovenya ile Sırbistan karşılaşıyor | EURO 2024

Euro 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor... C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Slovenya - Sırbistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
Slovenya 0-0 Sırbistan | CANLI
SLOVENYA - SIRBİSTAN 11'LERİ
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.
Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.
SLOVENYA-SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak mücadele saat 16:00'da başladı. Hakem Istvan Kovac'ın yönettiği mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.