Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho hayran kaldı! Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Samet Akaydın...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda önceki akşam oynanan Türkiye-Gürcistan maçını izledi. Millerin 3-1 kazandığı karşılaşmada özellikle sarı-lacivertli oyuncular Samet Akaydın, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nu dikkatle takip eden Portekizli çalıştırıcı, mücadele sonrası yönetim ile görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdi. 3 oyuncunun da performansını çok beğenen tecrübeli hocanın, özellikle Mert'in attığı gol ile Samet'in son anlarda defansta yaptığı kritik müdahaleye övgü yağdırdığı öğrenildi.



TRANSFER KONUSU DA KONUŞULDU



Bu arada görüşmede transfer konusu da kısa olarak konuşuldu. Yönetime daha önce bir ön rapor sunan Mourinho'nun çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve yapılacak takviyelerin en kısa sürede gerçekleşmesinin önemli olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.