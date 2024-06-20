TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den SABAH Spor'a özel açıkalamalar! "2024'ü tarihe kazıyın"

"MONTELLA MEDİTASYONDA GİBİYDİ"

Hoca gergindi biraz, hazırlık maçları sonrası eleştiriler başladı. Maçtan önce çok konsantreydi, meditasyonda gibiydi. Avrupa Şampiyonası'nda oynarken hayali, şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış. Onun için de önemli. Ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü, pasta kesildi.

Portekiz maçına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gelecek. İlk maça da gelecekti ama iptal etti.



TFF'DEN DEZENFORMASYONA TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 için Almanya'ya 197 görevli ve misafir götürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, "Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asilyedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür. Bunun dışındaki misafirler, sözleşmelerinden hak edişleri olan sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Milli Takımımızın mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar etmeyiniz" denildi.