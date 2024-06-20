Yediğimiz gol yakışmadı

Aralarında Galatasaray'ın da olduğu 17 farklı takımın formasını giyen, şimdilerde ise antrenörlük eğitimlerine ağırlık veren Yalçın Ayhan, Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Ayhan, "Ama ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün hemen ardından kendi yarı sahamızda topu rakibe verip Gürcistan'ın ekmeğine bal kaymak sürdük.Ben Milli Takımımız'dan çok ümitliyim ama yediğimiz gol üzerinden bu dizilişin bize sıkıntı verebileceğini söyleyebilirim. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu takımın ve hocanın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. İnanmışlık, mücadele iyiydi ancak rakibin eşitliği yakaladığı bölümü mutlaka gözden geçirmeliyiz" dedi. Yalçın Ayhan, mevkidaşı Samet Akaydın için de özel bir paragraf açtı: "Kendisini özellikle tebrik etmek istiyorumGerçekten görevini en iyi şekilde yerine getirdi."Yalçın Ayhan, maçtan önce "11'de olmalı mı, olmamalı mı?" diye tartışılan Arda Güler hakkında da şunları söyledi: "İlk yarıda gösterdiği performans zaten iyiydi. Çok da güzel bir golle takımı yeniden öne geçirdi.Evet kazandık ama yediğimiz gole odaklanmalıyız. İlerleyen süreçlerde sürdürülebilir başarı için yenen golün üzerinde durmalıyız."