Yediğimiz gol yakışmadı

Aralarında Galatasaray'ın da olduğu 17 farklı takımın formasını giyen, şimdilerde ise antrenörlük eğitimlerine ağırlık veren Yalçın Ayhan, Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Ayhan, "Gürcistan karşısında golü bulana kadar oyunun hakimi bizdik.
Ama ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün hemen ardından kendi yarı sahamızda topu rakibe verip Gürcistan'ın ekmeğine bal kaymak sürdük. Yediğimiz gol, bu yetenekli jenerasyona ve oyunumuza yakışmadı.
Ben Milli Takımımız'dan çok ümitliyim ama yediğimiz gol üzerinden bu dizilişin bize sıkıntı verebileceğini söyleyebilirim. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu takımın ve hocanın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. İnanmışlık, mücadele iyiydi ancak rakibin eşitliği yakaladığı bölümü mutlaka gözden geçirmeliyiz" dedi. Yalçın Ayhan, mevkidaşı Samet Akaydın için de özel bir paragraf açtı: "Kendisini özellikle tebrik etmek istiyorum. Karşılaşma öncesi onun hakkında çok şey yazılıp çizildi ama hatasız oynadı.
Gerçekten görevini en iyi şekilde yerine getirdi."
ARDA GÜLER'İ TARTIŞMAYALIM
Yalçın Ayhan, maçtan önce "11'de olmalı mı, olmamalı mı?" diye tartışılan Arda Güler hakkında da şunları söyledi: "İlk yarıda gösterdiği performans zaten iyiydi. Çok da güzel bir golle takımı yeniden öne geçirdi. Arda'yı tartışmamalıyız. Arda uluslararası bir oyuncu. Biz artık bireysel olarak futbolcuları değil oyunu konuşmalı, oyunu tartışmalıyız.
Evet kazandık ama yediğimiz gole odaklanmalıyız. İlerleyen süreçlerde sürdürülebilir başarı için yenen golün üzerinde durmalıyız."