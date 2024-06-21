A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçı hazırlıklarına devam etti

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sarıya boyadığı saçları idmanda dikkat çekti. Antrenmanda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, TSİ 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek ve futbolcular BVB Stadyumu'nda TSİ 20.45'te bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun basın toplantısı ise TSİ 21.00'de başlayacak.