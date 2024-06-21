Bekleyin beni Portekiz&Çekya!

Gürcistan maçında attığı muhteşem golden sonra tüm dünya Arda'yı konuşuyor. Ancak genç futbolcu tamamen Portekiz maçına kilitlendi. Milli takımın kamp yaptığı tesislerde odasına kapandı. Arda, önce yıldızlaştığı Gürcistan maçının analizini yaptı. Kendi özel ekibinin gönderdiği görüntüleri dikkatle inceleyen 19 yaşındaki oyuncu artı ve eksilerine baktı, notlarını aldı. Daha sonra ise grupta oynanan Portekiz-Çekya maçını izledi. Bu konuda iki ülkede de kendisini savunacak isimlerin analizlerini yaptı. Görüntülü analizleri dikkatle izleyen ve kafasına yazan Arda'nın, bu tür çalışmaları ekibiyle sürekli yaptığı öğrenildi.Türkiye ile Portekiz arasında oynanacak kritik karşılaşmaya Alman hakem Felix Zwayer atandı. Yarın TSİ 19.00'da Dortmund kentinde bulunan BVB Stadyumu'da oynanacak mücadeleyi yönetecek olan 43 yaşındaki hakem, UEFA ve FIFA'nın da elit kategorisinde. Felix Zwayer'ın yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. 4. hakem İspanya'dan Gil Manzano, VAR hakemi ise Alman Bastian Dankert olacak.Ay-yıldızlıların tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile genç yeteneği Semih Kılıçsoy, kampta beraber vakit geçiriyor. Beşiktaş'ta da aynı formayı terleten ikili idmanlara gelişgidişte sürekli yan yana yer alıyor. Cenk hem sahada hem de saha dışında 18 yaşındaki oyuncu ile ilgilenerek tecrübelerini aktarırken, Semih'e bir anlamda mentörlük yapıyor.