Beto: “Türkiye tehlikeli bir takım haline geldi”Portekizli eski kaleci Beto:“Montella, Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu taktik disiplini veriyor”“Türkiye’de patlama yaşayacak çok oyuncu var”

"TÜRKİYE'NİN ÖNCEKİ YILLARDA SAHİP OLDUĞU TAKTİKSEL ZAYIFLIK ÇÖZÜLDÜ"

Ay-yıldızlı ekibin güçlü ve yıldız futbolculara sahip olduğunun altını çizen Beto, "Türk oyuncular doğal olarak yetenekli ve bu onlar için Portekiz karşısında güçlü bir avantaj olabilir. Türkiye'nin önceki yıllarda sahip olduğu taktiksel zayıflık Montella tarafından çözüldü. Bu da Türkiye'yi çok daha rekabetçi kılıyor" şeklinde konuştu.

Portekizli eski futbolcu, Türkiye'nin turnuvada ne kadar ileri gidebileceğinin ise oynayacağı maçlarda ortaya koyacağı kazanma arzusu ve kararlılığa bağlı olduğunu belirtti.



"TÜRKİYE'DE PATLAMA YAŞAYACAK ÇOK OYUNCU VAR"

'Türk Milli Takımı'nda dikkatini çeken ve turnuvada öne çıkacağını düşündüğün bir oyuncu var mı?' sorusunu Beto, "Bu şampiyonayı Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğun göstermek için bir fırsat olarak görmeliler. Aynı zamanda bireysel ve kolektif yeteneklerini gösterme şansları da büyük. Özel bir isim vermiyorum çünkü içlerinde öne çıkıp patlama yaşayabilecek çok sayıda oyuncu var" diye cevaplandırdı.



"PORTEKİZ İNANILMAZ BİR OYUNCU KUŞAĞI YETİŞTİRDİ"

Portekiz Milli Takımı'yla ilgili görüşlerini de aktaran eski kaleci, "Portekiz, Cristiano Ronaldo veya Pepe gibi deneyimli oyuncuları da bünyesinde bulundurarak kendisini günümüzün en komple takımlarından biri haline getiren inanılmaz bir oyuncu kuşağı yetiştirdi. Onların başarısı ortaya koydukları zihniyete ve kararlılığa bağlı" açıklamasını yaptı.



"RONALDO GERÇEK BİR ŞAMPİYONUN ZİHNİYETİNE SAHİP"

Beto, Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. 42 yaşındaki eski file bekçisi, "Cristiano gerçek bir şampiyonun zihniyetine sahip ve rakip ne olursa olsun her zaman gol atmak istiyor. Sahaya çıktığı her an gol atma ihtimali çok yüksek" dedi.