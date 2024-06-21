EURO 2024 - Slovakya'nın rakibi Ukrayna! Zorlu maçta ilk gol... (CANLI)

EURO 2024'te ikinci maçların heyecanı devam ediyor. E Grubu'nda saat 16.00'da başlayan zorlu maçta Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.
Romanya maçında üç gol yiyen Ukrayna kalecisi Lunin, Slovakya maçına yedek kulübesinde başlıyor. Ukrayna ilk maçında rakibi Romanya'ya 3-0 mağlup olurken, Slovakya ise sürpriz bir sonuçla Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti.
GOL: 17' Schranz
İKİ TAKIMIN İLK 11'İ
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Pekarik, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Brhazko, Sudakov, Yarmolenko, Mudryk, Dovbyk.
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Slovakya - Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.