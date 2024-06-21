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Giriş Tarihi: 21.6.2024 16:05 Son Güncelleme: 21.6.2024 16:21

EURO 2024 - Slovakya'nın rakibi Ukrayna! Zorlu maçta ilk gol... (CANLI)

EURO 2024 - Slovakya’nın rakibi Ukrayna! Zorlu maçta ilk gol... CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E Grubu'nda ikinci maçlar başladı. İlk maçta sürpriz bir sonuçla Belçika'yı mağlup eden Slovakya bugün Ukrayna ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşmada ilk gol geldi. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

EURO 2024'te ikinci maçların heyecanı devam ediyor. E Grubu'nda saat 16.00'da başlayan zorlu maçta Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

Romanya maçında üç gol yiyen Ukrayna kalecisi Lunin, Slovakya maçına yedek kulübesinde başlıyor. Ukrayna ilk maçında rakibi Romanya'ya 3-0 mağlup olurken, Slovakya ise sürpriz bir sonuçla Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti.

CANLI SKOR: SLOVAKYA 1-0 UKRAYNA

GOL: 17' Schranz

İKİ TAKIMIN İLK 11'İ

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Pekarik, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Brhazko, Sudakov, Yarmolenko, Mudryk, Dovbyk.

SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovakya - Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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EURO 2024 - Slovakya'nın rakibi Ukrayna! Zorlu maçta ilk gol... (CANLI)
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