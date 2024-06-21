EURO 2024 - Slovakya'nın rakibi Ukrayna! Zorlu maçta ilk gol... (CANLI)

Romanya maçında üç gol yiyen Ukrayna kalecisi Lunin, Slovakya maçına yedek kulübesinde başlıyor. Ukrayna ilk maçında rakibi Romanya'ya 3-0 mağlup olurken, Slovakya ise sürpriz bir sonuçla Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti.