Ferdi Kadıoğlu’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Montella’ya övgüler yağdırdı...

"KEREM'LE BİRLİKTE KULÜBE DE KOŞTU"

"Arda'nın golü ve Samet'in kurtarışı muazzamdı. Kerem, üçüncü golü atarken kulübenin de bizimle birlikte rakip kaleye doğru geldiğini gördük. Gürcistan maçındaki performansından dolayı Samet için çok mutluyum. O çok değerli ve düzgün karakterli bir insan. Özgüvenli oynadığında çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Milli Takım'da çok özgüvenli bir şekilde mücadele ediyor. Gönlümüz rahat bir şekilde onunla beraberiz."





"İKNA ETMEK HOCANIN İŞİ"

"Mevki değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde 'Burada oyna' diyorlar ama bana herhangi bir şey anlatıp, nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım ve güvendim, güvenince de bu şekilde evrildim."



"YÜZDE YÜZ İLE GERİ DÖNDÜM"

"Turnuva öncesinde ufak tefek sakatlık problemlerim olmuştu. Bunun doğrultusunda ilk iki hazırlık maçında sorun olmasın diye riske girmedik. Gürcistan maçında ben de herkes de gördü ki yüzde yüz ile geri geldim. Tamamen iyileştim ve turnuvanın kalan bölümüne her şeyimle hazırım."