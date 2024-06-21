Friedel, Mojica’nın peşine düştü

Beşiktaş'ta danışman görevini üstlenen ve transferde de söz sahibi olan Brad Friedel, Kolombiyalı Mojica için sefere çıktı. Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcuyu 29 Haziran'da oynanacak Kolombiya-Kosta Rika maçında takip edecek olan Friedel, burada kendisiyle bir de görüşme gerçekleştirecek.Siyah-beyazlıların teknik adamlık koltuğuna oturan Giovanni van Bronckhorst transferde yönetime fikir vermeye devam ediyor. Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis ile ilgili olarak yapılan toplantıda deneyimli hocanın çok ısrarcı olmadığı kaydedildi. Fiziksel anlamda daha iyi noktada bir isim arayışı hakim.Siyah-beyazlılar, 1 Temmuz'da Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ümraniye'de topbaşı yapacak.20 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışacak olan Beşiktaş ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye'de devam edecek.