Friedel, Mojica’nın peşine düştü

Beşiktaş'ta danışman görevini üstlenen ve transferde de söz sahibi olan Brad Friedel, Kolombiyalı Mojica için sefere çıktı. Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcuyu 29 Haziran'da oynanacak Kolombiya-Kosta Rika maçında takip edecek olan Friedel, burada kendisiyle bir de görüşme gerçekleştirecek. Kulübü Osasuna ile iki yıl daha kontratı bulunan oyuncu ile yapılacak görüşmenin sonucuna bağlı olarak İspanyol kulübüyle de temasa geçilip bonservisi üzerine pazarlık yürütülecek.
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Siyah-beyazlıların teknik adamlık koltuğuna oturan Giovanni van Bronckhorst transferde yönetime fikir vermeye devam ediyor. Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis ile ilgili olarak yapılan toplantıda deneyimli hocanın çok ısrarcı olmadığı kaydedildi. Fiziksel anlamda daha iyi noktada bir isim arayışı hakim. Bu sezon 4 kez sakatlık yaşayarak 14 maç kaçıran 32 yaşındaki oyuncudan daha iyi seçenekler üzerine görüşmeler yürütülüyor.
SLOVENYA'DA 3 MAÇ
Siyah-beyazlılar, 1 Temmuz'da Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ümraniye'de topbaşı yapacak. Beşiktaş, yaklaşık 10 gün kendi tesislerinde çalıştıktan sonra kamp için Slovenya'nın Maribor kentine gidecek. Kara Kartal, burada en az 3 hazırlık maçı gerçekleştirilecek.
20 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışacak olan Beşiktaş ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye'de devam edecek.