Göztepe’de Nazım Sangare de tamam

Süper Lig'de 2 yıllık aradan sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayıp, Orta Afrikalı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Solet'le anlaşan Göztepe, eski milli sağ bek Nazım Sangare'yle de el sıkıştı.

Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir annenin oğlu olarak dünyaya gelip kariyerine Alemannia Aachen'da başlayan, ardından Fortuna Düsseldorf, Osnabrück, Antalyaspor, Fenerbahçe ve son olarak Karagümrük'te forma giyen Nazım Sangare, sağlık kontrolünden geçmek için İzmir'e geldi. Nazım Sangare'yle birlikte Solet'in de İzmir'de sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Kariyerinde A Milli Takım'da 6 kez forma giyen Nazım, Süper Lig'de 139 maça çıktı. Nazım Sangare, 3 sezon Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra geçen sezon Karagümrük'te görev yaptı.

KAMP PROGRAMI NETLEŞTİ

Göztepe'nin Süper Lig'de sezon öncesi kamp programı belli oldu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanıp antrenmanlara başlayacak Göztepe, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. Slovenya'nın Bled kentinde 10-25 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip ardından İzmir'e dönecek. Göz-Göz'ün kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.