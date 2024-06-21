İtalya’yı ezip geçen Boğalar bileti aldı

Gelsenkirchen'de İspanya 65 dakika bir futbol resitali sergiledi. İspanyol ekibinin müthiş pas trafiği, set oyununda pozisyon üretmek için yapılan her türlü varyasyon sahnedeydi. Bütün bu takım oyununun yanında müthiş yetenekli, adam eksilten iki genç kanat forvet vardı.Rekor sayıda pozisyonlar buldular. Çok net fırsatları harcadılar.Sonuçta istediklerini zorlanmadan elde edip gruptan çıktılar. Maçın en ilginç yanı İspanya'nın kaçırdığı rekor pozisyonların yanında tek golü İtalya'nın, Calafiori'nin kendi kalesine atmasıydı.