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Giriş Tarihi: 21.6.2024

İtalya’yı ezip geçen Boğalar bileti aldı

ÖMER ÜRÜNDÜL ÖMER ÜRÜNDÜL
İtalya’yı ezip geçen Boğalar bileti aldı

İspanya rekor pozisyon buldu, Donnarumma farkı önledi

Gelsenkirchen'de İspanya 65 dakika bir futbol resitali sergiledi. İspanyol ekibinin müthiş pas trafiği, set oyununda pozisyon üretmek için yapılan her türlü varyasyon sahnedeydi. Bütün bu takım oyununun yanında müthiş yetenekli, adam eksilten iki genç kanat forvet vardı. İspanya adeta İtalya'yı son 20 dakikaya kadar sahadan sildi. Rekor sayıda pozisyonlar buldular. Çok net fırsatları harcadılar. Bunun yanında Donnarumma'nın önemli kurtarışları oldu. Sonuçta istediklerini zorlanmadan elde edip gruptan çıktılar. Maçın en ilginç yanı İspanya'nın kaçırdığı rekor pozisyonların yanında tek golü İtalya'nın, Calafiori'nin kendi kalesine atmasıydı. İtalya'nın, rakibi İspanya karşısında dünkü tabloda yapacağı bir şey yoktu.
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İtalya’yı ezip geçen Boğalar bileti aldı
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