Kroos’tan daha iyi işler yapacak

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Barsinghausen'deki kamp merkezinde açıklamalarda bulundu. Arda Güler'e övgüler yağdıran Altıntop, "Gösterdiği duruş ve karakter onu buralara getirdi. Bu durum formayı kapmasına da sebep oldu. Arda'yı çok fazla anlatmamıza gerek yok. Yeteneği ortada. Toni Kroos, Real Madrid'den ayrıldı. Arda, ondan daha iyi işler yapabilecek potansiyele sahip" dedi. Samet Akaydın'ın performansına da şaşırmadığını belirten Altıntop, Portekiz maçı için ise şunları söyledi: "Portekiz bu kupayı 2016'da kazandı. Belki de en tecrübeli ve en tecrübesiz takım karşılaşacak. Bizim için ilk hedef kazanmak. Grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz. İkinci olursak onu da kabul edeceğiz."A Milli Takımın stoperlerinden Merih Demiral, Portekiz maçının çok kritik olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, Juventus'ta birlikte ter döktüğü Ronaldo'nun durumunu da yorumlayıp şu ifadeleri kullandı: "Portekiz maçı çok önemli. Tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Ama biz gayet iyi durumdayız. Taraftarımız bizim için itici güç. Ronaldo herkese örnek çok profesyonel.Milli Takım'da sakatlık problemi ortadan kalkmış durumda. Kamp sürecinde baştave'ı kaybeden, ardındanve İrfan Can Kahveci özelinde sakatlık problemleri yaşayan millilerde artık bir isim dışında herkes göreve hazır.Sağlık ekibi ve performans antrenörleri milli oyuncuyu Çekya maçına yetiştirmeye çalışıyor.Milli Takım'da Portekiz mücadelesi öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, maçı kafasında oynamaya başladı. Gürcistan karşılaşmasının ilk yarısını yeterli görmeyen İtalyan hoca, Portekiz'e karşı farklılıklar ortaya çıkarma peşinde.Montella zorlu maçta Kenan, Orkun, Arda ve Barış isimlerini hücum hattına şimdiden yazdı.