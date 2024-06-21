Roberto Martinez: Montella çok iyi bir sistem kurmuş

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Roberto Martinez, "Türkiye çok zorlu bir rakip. Çekya maçı düşündüğümüz gibi değildi, bu kadar geriye çekileceklerini beklemiyordum. Aslında önemli olan bizim nasıl oynamamız gerektiğiydi. Biz saha içi kontrolü ele aldık, topa daha fazla hakim olduk. Ancak Türkiye maçı Çekya'ya göre çok daha farklı olacaktır. İki takımın oyun anlayışları çok farklı. Türkiye, gençlik devrimine gitmiş, çok koşan ve mücadele eden bir takım. Hakan Çalhanoğlu gibi özel bir karaktere sahip, deneyimli bir oyuncuya da sahipler. Montella gerçekten çok iyi bir sistem kurmuş ve oyuncularını da saha için organizasyonları için hazırlamış." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kompakt oynayacaktır. Çok zeki olmamız gerek." sözlerini kullanan Martinez, "Maçı dengede tutmamız gerekiyor. Gürcistan maçında ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Ama bir eksiklerini iyi analiz ettik, Çekya'ya göre savunma tedbirleri biraz daha yumuşak olabilir. Ama Türkiye hem hücumu hem savunmayı iyi yaptığını gösterdi. Saha içi organizasyonları görünce çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yetenekler gündeme geldiğinde dikkat etmemiz gerekiyor. Arda Güler son yıllarda çok iyi işler yaptı. Montella da harika bir takım oluşturmuş, Arda'yı da mili takıma çağırarak ona formayı verdi. Kenan Yıldız da bir başka örnek. İki oyuncu da mili takımın güçlü oyunu için çok önemli olacaktır" şeklinde konuştu.

"MONTELLA, FUTBOL FELSEFESİ ÇOK GÜÇLÜ BİR ANTRENÖR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan övgüyle bahseden Roberto Martinez, "Türkiye doğrudan kaleye gitmeyi düşünen, hücuma yatkın bir takım. Genç oyunculara, iyi bir takıma, sistemli bir İtalyan antrenöre sahipler, Montella, futbol felsefesi çok güçlü bir antrenör. Tek bir hedefimiz var, o da kazanmak. Türkiye maçına hazırız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda asla kolay maç olmaz. Biz yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığı kazanmak çok önemli. Üç maçımızı da aynı performansla kazanmayı hedefliyoruz. Her iki takımın da 3 puanı var. İki takımın da kazanmak ve gruptan çıkmaktan başka bir şey düşünmeyeceği bir 90 dakika olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya maçında kendilerini tatmin eden bir oyun ortaya koymadıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Kazanmış olsak da oyun tatmin edici değildi. Çok fazla duran top şansı verdik. Maçın ilk yarısı boyunca çok şut atma isteğimiz vardı. Ancak oyuncularımızın golden sonra gösterdiği reaksiyonla oyunu kontrol altına aldık. Karakter gösterdik. Sonuçtan ziyade saha içinde gösterdiğimiz reaksiyon beni tatmin etti." ifadelerini kullandı.

Martinez, deneyimli oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Pepe'nin takım için büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Ronaldo, Çekya maçında kaleyi bulan şutlara baktığımızda en çalışkan oyuncumuzdu. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da böyle. Her bölgede koşan inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Saha içinde arkadaşlarına da yardımcı oluyor. Oluşturduğu boşluklardan diğer arkadaşları da faydalanıyor. Kale içinde çok tehlikeli olsa da daha önemli olan şey kaleye yaklaşmak. Her oyuncumuzun Cristiano kadar mücadele vermesi gerekiyor. Pepe de inanılmaz tecrübeli. Savunma oyuncusu olarak doğdu. Sadece geride değil, ileride de çok etkin bir oyuncu." şeklinde konuştu.