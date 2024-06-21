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Giriş Tarihi: 21.6.2024 13:42 Son Güncelleme: 21.6.2024 13:54

Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı! 3 yıllık sözleşme imzalandı...

Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı! 3 yıllık sözleşme imzalandı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını ve Mert Hakan Yandaş ile de sözleşme uzattığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

SEZONUN İLK TRANSFERİ LEVENT MERCAN

Fenerbahçe, ayrıca son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı! 3 yıllık sözleşme imzalandı...
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