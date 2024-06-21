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Giriş Tarihi: 21.6.2024 09:45

Son dünya şampiyonu Arjantin, Copa America'ya galibiyetle başladı

DHA
Son dünya şampiyonu Arjantin, Copa America’ya galibiyetle başladı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Güney Amerika Futbol Şampiyonası'nın (Copa America) açılış maçında son şampiyon Arjantin, rakibi Kanada'yı 2-0 mağlup etti. Messi turnuvaya asistle başladı. Maçın gollerini Julian Alvarez ve Lautaro Martinez kaydetti.

Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Arjantin ile Kanada, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Arjantin, müsabakadan 49'uncu dakikada Julian Alvarez ve 88'inci dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı.

MESSI TURNUVAYA ASİSTLE BAŞLADI

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, müsabakadaki ikinci golün asistini yaparken, 7 farklı Copa America'da asist yapmaya başaran ilk futbolcu oldu. Arjantin, gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile karşılaşacak.

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Son dünya şampiyonu Arjantin, Copa America'ya galibiyetle başladı
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