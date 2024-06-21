Son dünya şampiyonu Arjantin, Copa America’ya galibiyetle başladı

MESSI TURNUVAYA ASİSTLE BAŞLADI

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, müsabakadaki ikinci golün asistini yaparken, 7 farklı Copa America'da asist yapmaya başaran ilk futbolcu oldu. Arjantin, gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile karşılaşacak.