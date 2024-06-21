Yıldızları var ama ışığı yok!

1.5 milyar Euro değerindeki kadrosuyla turnuvanın en pahalı takımı olan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, Sırbistan'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyette pek ikna edici değildi.Dün Christian Eriksen ve arkadaşlarına karşı daha iyi bir performans göstermesi umuluyordu. Ada ekibi,Ancak güçlü takım oyununa sahip Danimarka, rakibini büyük ölçüde kendi yarı sahasına sıkıştırdı. Hjulmand'ın uzaktan şutuyla da hak ettiği beraberliği yakaladı. İngiltere'nin hücum hattı süper yıldızlarla dolu olsa dahem de şampiyonluk için hayal kurmaya el vermiyor.