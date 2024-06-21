Yıldızları var ama ışığı yok!

1.5 milyar Euro değerindeki kadrosuyla turnuvanın en pahalı takımı olan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, Sırbistan'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyette pek ikna edici değildi. Rakip ceza alanına sadece 12 kez gitmişti.
Dün Christian Eriksen ve arkadaşlarına karşı daha iyi bir performans göstermesi umuluyordu. Ada ekibi, ilk yarıda elde ettiği tek net şansla Harry Kane ile golü buldu.
Ancak güçlü takım oyununa sahip Danimarka, rakibini büyük ölçüde kendi yarı sahasına sıkıştırdı. Hjulmand'ın uzaktan şutuyla da hak ettiği beraberliği yakaladı. İngiltere'nin hücum hattı süper yıldızlarla dolu olsa da Southgate'in defansif ve korkak oyun tarzı, büyük isimlerin sönük performansı hem herkese acı çektiriyor,
hem de şampiyonluk için hayal kurmaya el vermiyor.