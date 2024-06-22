EURO 2024 E Grubu’nda ikinci maçlar tamamlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nun ikinci müsabakalarında Ukrayna, Slovakya'yı 2-1, Belçika da Romanya'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından gruptaki 4 takım da üçer puanla sıralandı. Liderlik koltuğunda Romanya otururken, ikinci sırayı Belçika aldı.
E Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Romanya
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|Belçika
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|Slovakya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Ukrayna
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI
Gruptaki üçüncü ve son maçların programı (TSİ) şöyle:
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart)