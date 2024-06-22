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Giriş Tarihi: 23.6.2024 00:47

EURO 2024 E Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

AA
EURO 2024 E Grubu’nda ikinci maçlar tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda ikinci maçlar sona erdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nun ikinci müsabakalarında Ukrayna, Slovakya'yı 2-1, Belçika da Romanya'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından gruptaki 4 takım da üçer puanla sıralandı. Liderlik koltuğunda Romanya otururken, ikinci sırayı Belçika aldı.

E Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
Romanya 2 1 0 1 3 2 1 3
Belçika 2 1 0 1 2 1 1 3
Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
Ukrayna 2 1 0 1 2 4 -2 3

ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI

Gruptaki üçüncü ve son maçların programı (TSİ) şöyle:

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart)

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EURO 2024 E Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
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