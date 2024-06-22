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Giriş Tarihi: 22.6.2024 16:00 Son Güncelleme: 22.6.2024 16:10

Gürcistan-Çekya CANLI | F Grubu'nda Türkiye'nin rakipleri karşı karşıya

Gürcistan-Çekya CANLI | F Grubu’nda Türkiye’nin rakipleri karşı karşıya

A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Portekiz karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan Çekya, grup ikinciliği hesapları peşinde. Türkiye'ye 3-1 yenilen Gürcistan ise Uluslar Ligi'nden katıldığı EURO 2024'te ilk zaferini kazanmak istiyor. Peki Gürcistan-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın tüm detayları haberimizde...

EURO 2024 F Grubu'nda heyecan ikinci maçlarla yaşanmaya devam ediyor. A Milli Takımımızın da yer aldığı grupta ilk maçlarından mağlup ayrılan Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geliyor.

Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda saat 16:00'da başlayan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. İlk maçında Türkiyemiz ile karşılaşan Gürcistan karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken, Çekya da Portekiz'e 2-1'lik sonuçla boyun eğmişti.

GÜRCİSTAN 0 - 0 ÇEKYA (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick

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Gürcistan-Çekya CANLI | F Grubu'nda Türkiye'nin rakipleri karşı karşıya
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