Ömer Üründül: Böyle coşku görmedim

- Siz bu turnuvaları en iyi analiz edecek kişisiniz. Hem şu ana kadar oynanan maçları hem de atmosferi değerlendirseniz neler söylersiniz?

"Ben 11 Dünya Kupası'nı yerinde izledim. Bu da 10. Avrupa Şampiyonam. Çok büyük yıldızların da oynadıkları her turnuvada iyi maçlar da olur vasat maçlar da. Bu turnuvada gollü bir açılış oldu. Statlar ve ambiyanslar çok güzel. Kapalı gişe oynanıyor karşılaşmalar. Beni en çok duygulandıran, bizim Gürcistan maçındaki taraftarımız oldu. Hayatım futbolun içinde geçti. Milli Takımımızın sayısız maçını yerinde izlemiş biri olarak bu kadar büyük bir atmosfere ilk defa tanık oluyorum. Gerçekten çok etkilendim. Ciddi bir taraftar gücü takımı itti. Her zaman görmediğimiz bir ambiyans vardı. Hele bizim ülkemizdeki maçlarda ben hiç böyle bir coşku görmedim.

BİZİM TAKIMDA KADRO İSTİKRARSIZ

Takım olarak değerlendirecek olursak, bizim belirli bir futbol ekolümüz yok. Ekolü olmayan bir ülkenin, başarılı olması için kadro istikrarına ihtiyacı vardır. Maalesef dünyada kadro istikrarı olmayan bir numaralı takım Türkiye. O zaman birbiri ile anlaşmamış oyuncular topluluğu oluyor. Örneğin; rakibimiz Gürcistan ilk defa katılıyor, onların bile bir düzeni var, sahada ne yaptıklarını biliyorlar."

İŞTAH VE KONDİSYONUMUZ ÇOK İYİ

- Gürcistan maçındaki üç artımız ve üç eksimiz neydi?

"İstekli oynamamız en büyük artımız. İştah var iştah! Kondisyonu da iyi gördüm. İki tane mükemmel gol attık. Mert'in volesi müthiş, Arda'nınki de olağanüstü. Üçüncü olarak da ilk maçta aldığımız üç puan. Üç eksik ise; alışılmış biçimde kapanan takımlara karşı set oyunumuzun yetersiz olması. Üretemiyoruz. İkincisi, duran toplar. Kalemize gelen ortalarda sıkıntı yaşıyoruz. Üçüncüsü de ofansif oynarken çok fazla pozisyon vermemiz. Gürcistan'ın dört net pozisyonu var."