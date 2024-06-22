SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a Bakasetas sürprizi

10 numara için arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Uzun bir süre boyunca Trabzonspor forması giyen ve takımın vazgeçilmezi olan Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'tan ayrılma kararı aldı. Ülkesinde mutsuz olduğu belirtilen Yunan futbolcunun, bu gelişmeler üzerine temsilcisi aracılığıyla Kara Kartal'a haber gönderdiği öğrenildi.

Fakat Beşiktaş yönetiminin, 30 yaşındaki oyuncuya henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği bilgisine ulaşıldı. Yönetim ve teknik ekibin Bakasetas konusunda bir araya gelmesi bekleniyor. Listedeki isimler ve Bakasetas'ın bir arada değerlendirilmesi, sonrasında alınacak karara göre tecrübeli on numaraya dönüş yapılması bekleniyor. (Fanatik)