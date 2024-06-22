SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Di Maria’ya yoğun pres

Beşiktaş yönetimi, Angel Di Maria için şartlarını zorlayacak. Benfica'dan ayrılan ve boşta bulunan Arjantinli oyuncu, Suudi Arabistan'a gitmeyi istemezken Inter Miami ile anlaşma sağlayamadı.

Ghezzal'ın ayrılığı sonrasında sağ kanada yıldız bir isim getirmek isteyen yönetim, Berghuis konusunda ısrarcı olmadı. Asıl hedefin Di Maria'da mutlu sona ulaşmak olduğu kaydedildi. Başarılı isimle bire bir temaslar kurulurken, kulüpte danışmanlık görevi yürüten Brad Friedel'ın somut adımlar attığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 49 maçta 17 gol kaydeden Di Maria, 15 de asist yaptı. Copa America'da Arjantin Milli Takımı ile boy gösteren 36 yaşındaki yıldızın da Beşiktaş seçeneğine açık olduğu ifade edildi.