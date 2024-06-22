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Giriş Tarihi: 22.6.2024 13:13

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü'ye teklif hazırlığı

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü’ye teklif hazırlığı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı 28 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü için harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.

Haberde, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve Sarı-lacivertliler ile olan durumu netleşmeden başka hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmeyeceği ifade edildi. Çağlar Söyüncü, Sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. (Haber Global)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü'ye teklif hazırlığı
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