SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü’ye teklif hazırlığı

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı 28 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü için harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.

Haberde, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve Sarı-lacivertliler ile olan durumu netleşmeden başka hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmeyeceği ifade edildi. Çağlar Söyüncü, Sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. (Haber Global)