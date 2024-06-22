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Giriş Tarihi: 22.6.2024 15:11

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Samardzic el yaktı

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Samardzic el yaktı

Transferde Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, Udinese'nin Sırp yıldızı Lazar Samardzic'i gündemine aldı. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'den istediği rakamsa dudak uçuklattı.

Yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıldızlarla dolu bir kadro kuracak Fenerbahçe, Avrupa'daki genç yıldızları da tarıyor. Sarı-Lacivertliler bu kez rotasını İtalya Ligi'ne çevirdi.

Fenerbahçe'de Serie A'da Udinese forması giyen Lazar Samardzic'in de geniş listede yer aldığı öğrenildi. Sırp futbolunda gelecekte adından söz ettirmesi beklenen 22 yaşındaki orta saha için nabız yoklanırken; Udinese en az 25 milyon Euro'luk fiyat biçti.

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Samardzic daha önce Hertha Berlin ve Leipzig'de top koşturdu. 2021'den bu yana oynadığı Udinese'de 97 maçta 13 gol, 9 asistlik performans gösteren genç yıldız, EURO 2024 kadrosunda olduğu Sırbistan'la da 10 maça çıktı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Samardzic el yaktı
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